Эти города не нужно штурмовать "в лоб", считает эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов допускает, что города Токмак и Мелитополь могут быть освобождены за более короткое время, чем села Урожайное и Работино.

"Работино было опорным пунктом системы обороны врага на этом участке. Почему его нельзя было обойти и было важно взять? Для того, чтобы поломать оборону противника на этом участке фронта, что мы и сделали, - отметил Жданов. - Что касается Токмака и Мелитополя, то, на мой взгляд, их нет смысла штурмовать".

По словам эксперта, вокруг этих городов много окопов россиян.

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"Особенно вокруг Токмака. Эти окопы РФ начинает заполнять десантниками… Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Надо обходить Токмак, перерезать дорогу на Бердянск, перерезать железную дорогу и дальше планомерно выбивать врага. Но не штурмовать "в лоб". А при угрозе окружения Токмака… вы же знаете, как русские: сразу "жест доброй воли", "отрицательное наступление" - и их в Токмаке нет. Если мы прорываем третью линию обороны, и начинаем обход Токмака, то его освобождение может произойти практически в автоматическом режиме, при минимальных усилиях наших войск… То же самое и с Мелитополем", - считает Жданов.

Токмак - почему для ВСУ особенно важно освободить город

Военный обозреватель Алексей Гетьман отметил, что освобождение города Токмак Запорожской области откроет Вооруженным силам Украины дорогу на временно оккупированный Крым.

По его словам, на юге фортификационные сооружения российских оккупантов идут параллельно железной дороге: "Это единственная железная дорога в том месте, по которой можно двигаться от Волновахи до Токмака, а оттуда до Мелитополя, а дальше до Джанкоя. То есть, это единственная у них логистическая артерия".

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