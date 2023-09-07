Потеря врагом железной дороги у Токмака может стать переломом в войне с Россией.

Российские оккупанты понимают, что потеря города Токмак Запорожской области откроет Вооруженным силам Украины дорогу на временно оккупированный Крым.

Об этом сказал военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире телемарафона. Он отметил, что на юге фортификационные сооружения российских оккупантов идут параллельно железной дороге. "Это единственная железная дорога в том месте, по которой можно двигаться от Волновахи до Токмака, а оттуда до Мелитополя, а дальше до Джанкоя. То есть это единственная у них логистическая артерия, рокадная дорога, то есть путь параллелен линии фронта", - пояснил он.

При этом обозреватель отметил, что по этой железной дороге подвозится все необходимое для группировки вражеских войск на юге. По его словам, когда Силам обороны Украины удастся выйти к Токмаку и перерезать эту железнодорожную артерию, то врагу не на чем будет подвозить обеспечение для крупной группировки. "Когда мы на нее (железную дорогу – УНИАН) выйдем, то Мелитополь довольно быстро упадет. Мелитополь это направление, война идет не за название населенного пункта, а за эту железную дорогу. Когда мы перережем ее, то могу спрогнозировать, что Крым упадет за 2-3 месяца", - сказал Гетьман.

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Свой прогноз он объясняет тем, что российская группировка в аннексированном Крыму будет иметь очень ограниченные пути поставки вооружения и техники, в частности, через Крымский мост и по автомобильным дорогам. "А это нельзя сравнить с 20-50 вагонами поезда с 60-80 тоннами в каждом", - добавил он.

Эксперт отметил, что "россияне не дураки" и понимают, что эту дорогу надо охранять. По его словам, взятие ВСУ железной дороги не просто немного ухудшит ситуацию для врага, а это может даже переломить ход войны. Гетьман добавил, что поэтому на то направление враг перебросил две дивизии с других направлений.

Война в Украине: Новости

6 сентября в материале издания The New York Times американские военные аналитики оценили дальнейшую стратегию армии Украины после захвата поселка Работино в конце августа. Они отметили, что взятие Работино усложнило логистику для россиян. В материале сказано, что конечной стратегической целью этого прорыва является город Токмак - важный автомобильный и железнодорожный узел для обеих армий, располагающийся примерно в 15 милях к югу от Работино.

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