Эксперт напомнил об атаке на аэродром в Беларуси.

Поврежденный еще в феврале на беларуском аэродроме "Мачулищи" российский самолет ДРЛО А-50У был единственным исправным у РФ. Такое заявление сделал военный эксперт Олег Жданов.

"А-50 - это самолет дальнего радиолокационного обнаружения, это огромная летающая радиолокационная станция, которая обнаруживает системы ПВО, авиацию, пуски ракет… А-50 "видит" на расстояние до 500 километров. Конечно же, это превышает возможности любого бортового радара любого самолета", - рассказал он.

По его словам, у России был всего лишь один такой исправный самолет до атаки дрона на аэродроме в Беларуси.

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"Был всего один исправный самолет, в который в "Мачулищах" попал дрон. И он сейчас находится, по-моему, в Таганроге на заводе, его отогнали туда. Самолет смог долететь сам после небольшого ремонта, а радиолокационная станция выведена из строя. Поэтому на сегодняшний день для рашистов это огромная проблема".

Подрыв российского самолета А-50У в Беларуси - новости

Напомним, 26 февраля в Беларуси на аэродроме "Мачулищи" дрон атаковал российский самолет ДРЛО А-50У. Сообщалось, что к атаке могут быть причастны беларуские партизаны.

Как отмечал ранее Жданов, подрыв самолета А-50У может считаться огромным ударом для РФ.

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