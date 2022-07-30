Накопления войск и резервов вдоль границы сейчас не наблюдается, сказал эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, существует ли вероятность повторного наступления российских оккупационных войск на Чернигов со стороны Беларуси.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По его данным, сейчас вдоль границы с Черниговской и Сумской областью находится порядка семи батальонно-тактических групп.

"По всей протяженности границы по две батальонные группы на 100-150 километров. То есть, там нет группировки войск. За ними стоит артиллерия, которая наносит по нам удары. Такое построение войск на этой территории. Накопления войск и резервов там не наблюдается. В Беларуси накопления резервов российских войск на сегодняшний день наша разведка не дает", - сообщил Жданов.

В то же время в Беларусь прибыли подразделения противовоздушной обороны С-300 и С-400.

"С-300 применяет ракеты, кстати, и по Черниговской области, в том числе, и по Сумской области они уже начинают ракетами С-300 потихоньку стрелять. Видимо, "Искандеров" не хватает", - отметил эксперт.

Вдоль границы растянута бригада "Искандер", а также находится до шести батальонно-тактических групп армии РБ для якобы защиты от Украины.

"Вот практически вся группировка, которая растянута на 1000 километров границы с Беларусью и еще плюс 300-400 километров границы с РФ на всем этом направлении", - рассказал Жданов.

Ранее в Главном управлении разведки сообщили, что Россия формирует вблизи Украины еще одну ударную группировку.

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