Военный эксперт Олег Жданов рассказал, существует ли вероятность повторного наступления российских оккупационных войск на Чернигов со стороны Беларуси.
Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.
По его данным, сейчас вдоль границы с Черниговской и Сумской областью находится порядка семи батальонно-тактических групп.
"По всей протяженности границы по две батальонные группы на 100-150 километров. То есть, там нет группировки войск. За ними стоит артиллерия, которая наносит по нам удары. Такое построение войск на этой территории. Накопления войск и резервов там не наблюдается. В Беларуси накопления резервов российских войск на сегодняшний день наша разведка не дает", - сообщил Жданов.
В то же время в Беларусь прибыли подразделения противовоздушной обороны С-300 и С-400.
"С-300 применяет ракеты, кстати, и по Черниговской области, в том числе, и по Сумской области они уже начинают ракетами С-300 потихоньку стрелять. Видимо, "Искандеров" не хватает", - отметил эксперт.
Вдоль границы растянута бригада "Искандер", а также находится до шести батальонно-тактических групп армии РБ для якобы защиты от Украины.
"Вот практически вся группировка, которая растянута на 1000 километров границы с Беларусью и еще плюс 300-400 километров границы с РФ на всем этом направлении", - рассказал Жданов.
Ранее в Главном управлении разведки сообщили, что Россия формирует вблизи Украины еще одну ударную группировку.