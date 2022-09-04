По его убеждению, они играют незначительную роль на поле боя, но могут запугивать население на оккупированных территориях.

Россия продолжает отправлять заключенных на войну в Украине. Хотя на поле боя от них нет пользы, эти люди могут профессионально убивать и запугивать людей на оккупированных территориях.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, единственная польза для РФ от такого контингента - отсутствие у них потребности преодолевать психологический барьер для убийства. Если они совершали тяжкие преступления, то убить человека для них не вызовет никакой проблемы.

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Реальной пользы на поле боя заключенные фактически не способны приносить, разве что у них есть боевой опыт.

"Они не обучены, все зависит от того, когда человек попал в места лишения свободы: после службы в армии, имеет военные навыки или нет. Может, он когда-то и служил, но жизнь за решеткой – это совсем другая жизнь, и там совсем другие навыки. Кстати, есть информация, что их в основном используют в системе Росгвардии, чтобы поддерживать правовой порядок на оккупированных территориях. Потому что здесь они могут пригодиться, потому что издеваться над людьми, убивать, наносить пытки – этот опыт они имеют. Это не та пехота, которая может вести систематические или грамотные боевые действия", - отметил Жданов.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация продолжает скрытую мобилизацию мужчин для войны против Украины, агитируют "казаков" и безработных.

Также, по данным некоторых СМИ, владелец частной военной компании "Лига" (ранее ЧВК Вагнера) Евгений Пригожин лично вербует заключенных в российских колониях для участия в войне против Украины.

Позже российские СМИ выяснили, что ЧВК "Вагнер" удалось завербовать для войны в Украине более тысячи заключенный.

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