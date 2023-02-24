Россия все еще может наносить удары артиллерией, но со временем этот потенциал угаснет, прогнозирует он.

Военный эксперт Олег Жданов дал оценку российской оккупационной армии и ответил, в чем на сегодня она сильна. В интервью "Обозревателю" он сказал, что в российской армии сильные ракетные войска и артиллерия.

"В принципе это один род войск. Но ракетные войска потихоньку сдуваются, потому что количество ракет, которые тратятся, намного превышает количество ракет, которые может выпустить промышленность", — сказал он.

Поэтому эксперт прогнозирует, что из-за сокращения количества производства ракет количество ракетных ударов по украинской территории будет сокращаться.

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Также Жданов описал не очень радужное будущее российской артиллерии. Артсистемы будут периодически выходить из строя, а у России не будет оставаться другого выхода, чем вынимать старые боеприпасы и артиллерийские системы со складов.

Запасы ракет РФ

В начале января 2023 года в Минобороны Украины заявляли, что в России значительно снизились запасы ракет – осталось всего 12% от общего количества.

Оккупанты стали чаще использовать ракеты С-300. При этом они начали экономить Х-101 и "Калибр", а промежутки между массированными атаками возросли.

Военный эксперт Роман Свитан заявлял, что Россия все еще может осуществлять массированные атаки по Украине.

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