Российские массированные атаки не прекратятся, но будут происходить все реже.

Пока западные санкции не заработали, Россия все еще может производить массированные атаки по Украине.

Запасы ракет РФ исчерпает через месяц-полтора, однако и после этого массированные удары продолжатся. Такое мнение в интервью УНИАН озвучил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью УНИАН.

"Ракеты никогда не закончатся у страны, которая их производит. Есть определенное количество производимых ракет. Как минимум, одну ракету в день они могут делать, а то и больше. После выхода на нулевые складские запасы, а это может быть через месяц-полтора, они будут готовить такого рода массированные атаки раз в месяц. И это уже обыденность. Примерно 50-70 ракет они запускают в одной атаке несколькими волнами, может быть, из-за недостатка носителей. Больше они просто не смогут. Потому будут держать примерно такой уровень раз в месяц. Раньше атаки были раз в неделю, потом – раз в две недели, сейчас уже – раз в три недели. Вот дойдет до раза в месяц", – сказал он.

При этом, отметил эксперт, не стоит считать, что то, что иногда российские ракеты не долетают, связывать с эффективностью санкций.

"Почему не долетает ракета? Например, двигатель рассчитан на час полета, на втором часе он начинает перегреваться и останавливается. Ракеты падают из-за изначально заложенных технологических недостатков комплектующих. Вряд ли это из-за действия санкций. Если бы санкции работали, ракет бы просто не было. А если они летят, то по крайней мере сейчас санкции не работают", – подчеркнул он.

Запасы ракет РФ истощаются - что известно

В начале января министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что у страны-агрессора по сравнению с февралем 2022 года значительно снизились запасы ракет – осталось всего 12% от общего количества. Запасы "Искандеров" на тот момент оценивали в 11%, "Калибров" – в 9%, Х-101 в 16%.

На этом фоне враг стал чаще использовать ракеты С-300 и производить новые. При этом враг начал экономить Х-101 и "Калибр", а промежутки между массированными атаками выросли.

В то же время СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина точно знает, сколько ракет осталось у России, и уверял: "Способности производить такое количество для того, чтобы они могли нас постоянно на долгий промежуток времени терроризировать, у них уже нет".

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