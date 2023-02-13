Россия активно применяет С-300, которые имеет в избытке.

Российских массированных ракетных атак на Украину становится меньше, интервал между ними становится все больше. Этот факт прокомментировал представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

В эфире "Сніданку з 1+1" он заявил, что здесь много признаков, которые надо сочетать и анализировать. Потому что количество обстрелов ракетами С-300 увеличилось, а вот ракеты Х-101 и "Калибр" противник стал применять гораздо реже, промежутки между атаками выросли.

В ВС отмечают, что оккупанты наносит удары С С-300, ведь имеет их в избытке.

"Обломки сбитых ракет свидетельствуют, что Россия сейчас их полным ходом производит. Накопленные за все предыдущие годы запасы крылатых ракет истощаются", — говорит Игнат.

Ракетный удар по Украине 10 февраля 2023

Ночью и утром 10 февраля Россия атаковала территорию Украины беспилотниками типа Shahed и крылатыми ракетами.

По информации главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, с 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля враг совершил 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 - 43, Калибр - 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. Украинские защитники уничтожили 61 крылатую ракету врага из 71 и 5 дронов-камикадзе из 7, которые применили оккупанты.

После этого в Украине снова объявляли о воздушных тревогах, последняя из которых закончилась около 18:30.

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