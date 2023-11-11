Оккупанты пытаются что-то сбить.

После заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ отомстят оккупантами за сегодняшние атаки по Херсонщине, у оккупантов возле Херсона начала "истерично" работать ПВО.

По ним во временно оккупированном Скадовске "что-то летит". Армия РФ пытается сбить цель. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко, показав фото.

"По оккупантам в Скадовск снова что-то летит. ПВО истерично пытается сбить", - заявил он.

Зеленский пообещал РФ ответ за обстрелы Херсона

Сегодня во время вечернего обращения к украинцам президент Зеленской пообещал, что Силы обороны Украины ответят РФ на сегодняшние обстрелы Херсонщины. Как известно, в годовщину деоккупации Херсона врага убил там обстрелами мужчину, еще несколько человек получили ранения.

Зеленский намекнул, что ВСУ отомстят за это так, как это делали всегда.

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