Сегодня в годовщину освобождения Херсона Россия убила человека и ранила людей обстрелами.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Силы безопасности и обороны нашей страны ответят российской армии на удары по Херсону и поселкам Херсонщины.

В своем видеообращении он напомнил, что сегодня - годовщина освобождения Херсона. Президент выразил благодарность всем, кто вспоминал, как херсонцы противостояли оккупанту, как ждали возвращения украинского флага и как встречали украинских воинов.

Зеленский отметил, что накануне он подписал указ о государственных наградах для воинов и гражданских, которые отличились именно там - при защите Херсонщины.

Вместе с воинами в этом указе также отмечены работники органов местной власти. Президент пояснил, что это, в частности, люди, которые "не оставили своих общин, помогали защите от оккупантов, помогали сопротивлению".

"Конечно, наши Силы безопасности и обороны ответят российской армии на удары по Херсону и селам Херсонщины. Так, как это всегда происходит. Эта неделя показала, что и в Черном море, и на территории Крыма, и где-нибудь еще мы достанем оккупанта. И слава всем нашим ребятам, которые именно так возвращают Украине справедливость", - сказал Зеленский.

Зеленский напомнил РФ, что ВСУ рядом с Крымом

11 ноября президент Зеленский в своем видеообращении напомнил, что сегодня - первая годовщина освобождения Херсона от российской оккупации.

Он вспомнил о том, что Вооруженные Силы Украины уже рядом с временно оккупированным Крымом, и призвал украинцев поблагодарить всех причастных к будущей победе.

Сегодня же, около 15:00, в результате попадания средств поражения вблизи многоквартирного дома в Херсоне ранения различной степени тяжести получили три человека - две женщины и мужчина. Травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью, он скончался в больнице.

Впоследствии еще одна женщина попала под обстрел со стороны российских вражеских войск в центре Херсона. Она в больнице с осколочными ранениями правых бедра и плеча.

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