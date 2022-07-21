Найденное древнее существо, как установили палеонтологи, имело способность к регенерации.

Ученые обнаружили в Эфиопии древний вид морских существ, которые имели способность к регенерации. Найденный вид морских лилий назвали в честь президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает научный журнал Royal Society Open Science.

Найденную в Эфиопии окаменелость, возраст которой оценивается примерно в 150 миллионов лет, передали польским ученым в палеонтологическую лабораторию факультета естественных наук Силезского университета в Катовице. Палеонтологи изучили ее и выяснили, что им удалось распознать новый древний вид морских существ - морские лилии, еще их называют перьевыми звездами, которые могли регенерироваться. Это является первым задокументированным фактом наличия такой способности у морских лилий.

Палеонтологи назвали новый вид коматулид в честь президента Украины Владимира Зеленского — Ausichicrinites zelenskyyi. Как отметили ученые, они решили дать этим морским лилиям такое название за мужество и отвагу, которые проявил Зеленский в защите Украины.

Морские лилии Ausichicrinites zelenskyyi, как установили палеонтологи, относятся к подгруппе иглокожих. Окаменелость является серьезной и уникальной находкой, ведь ранее ученые не находили представителей иглокожего юрского периода в Африке.

Более того, окаменелость хорошо сохранилась, благодаря чему палеонтологи смогли максимально детально ее изучить. Оказалось, у морского существа было 10 длинных рук с острыми когтями. Эти конечности были похожи на щупальца, ими лилия хваталась за морское дно.

Однако существо, как выяснили палеонтологи, могло пережить нападение - у морской лилии была оторвана одна конечность. Но самое интересное в том, что ученые обнаружили признаки отрастания этой руки. Иными словами, существо регенерировалось. Это является первым фактом регенерации, который ученые выявили и задокументировали у морских лилий.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в глубинах Тихого океана обнаружили гигантское гидротермальное поле.

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