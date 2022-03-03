Президент подчеркнул, что "у них не будет здесь покоя, у них не будет здесь еды, у них не будет здесь ни одной тихой минуты".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты в Украине ничего не получат и никого не покорят, а получат от украинцев только отпор.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

"Украинцы, каждый оккупант должен знать: они здесь ничего не получат, никого не покорят. Даже если они могут нагнать больше техники и больше людей, то это ничего для них не меняет", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что куда оккупанты не зашли, везде их уничтожат.

"У них не будет здесь покоя, у них не будет здесь еды, у них не будет здесь ни одной тихой минуты. Оккупанты получат от украинцев только одно - отпор, яростный отпор, такой отпор, что они навсегда запомнят, что мы своего не отдаем", - отметил Зеленский.

По его словам, российские военные запомнят, что такое Отечественная война.

"Так, для нас, украинцев, это отечественная война. Мы помним, как начинаются отечественные войны, и знаем, чем они заканчиваются для захватчиков", - добавил он.

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