Зеленский напомнил, что этот формат работы объединяет ключевых руководителей сферы обороны и сектора безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что участники заседания Ставки Верховного главнокомандующего согласились, что Украина имеет существенный потенциал для продвижения своих сил на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Зеленский отметил, что провел сегодня, 21 июля, очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Он добавил, что этот формат работы объединяет ключевых руководителей сферы обороны и сектора безопасности.

Президент отметил, что во время заседания были заслушаны доклады руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, руководителя Службы внешней разведки Александра Литвиненко, Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, министра обороны Алексея Резникова, а также министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Кроме того, непосредственно с передовой подключался к заседанию Ставки командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский.

"Обсудили текущую ситуацию на передовой и вокруг Украины. Определили задачи на некоторых тактических направлениях для усиления наших позиций. И очень предметно проработали вопрос о поставках новейших вооружений в войска. Нужно еще увеличить интенсивность ударов по врагу", - рассказал Зеленский.

Кроме того, он сообщил: "Участники заседания Ставки согласились, что имеем существенный потенциал для продвижения наших сил на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь".

Президент также напомнил, что сегодня же состоялся очередной разговор руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и Залужного с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

"В таком формате два на два постоянно обсуждаются все ключевые вопросы взаимодействия в оборонной сфере между Украиной и Соединенными Штатами", - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский заявил, что Россия испытывает на Украине все то, что может применить и против других стран Европы.