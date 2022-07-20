Президент призвал не останавливать санкционного давления и помочь Украине оружием.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия испытывает на Украине все то, что может применить и против других стран Европы. Он призвал не останавливать санкционное давление и помочь Украине оружием.

Об этом президент заявил во время видеообращение.

"Когда мы обращаемся к нашим партнерам с той или иной просьбой, с тем или иным советом или требованием, это базируется на опыте Украины – на том, что мы уже пережили. Россия испытывает на Украине все то, что применимо и против других стран Европы. Началось с газовых войн, а закончилось полномасштабным вторжением, ракетным террором и сожженными городами Украины", - заявил президент.

Зеленский подчеркнул, чтобы такого не было ни с кем больше, необходимо как можно скорее обеспечить ощутимую общую победу над Россией в Украине.

Как сообщал УНИАН, Зеленский заявил, что Украина имеет определенные договоренности с международными партнерами по получению систем противовоздушной обороны, но"нужна совсем другая скорость и масштаб защиты".

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