Президент также подчеркнул, что российские войска бежали из Херсона, потому что украинская армия их окружила.

Украину не интересует территория других стран, важна лишь деоккупация наших территорий.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с представителями СМИ в Херсоне.

"Мы шаг за шагом идем ко всем временно оккупированным территориям нашей страны. Конечно, это трудно, это долгий и сложный путь... Мы идем дальше. Мы готовы к миру, но миру для всей нашей страны. Это территория всего нашего государства. Мы уважаем международное право и суверенитет каждого государства, а сейчас речь идет о суверенитете нашего государства. Поэтому мы боремся против российской агрессии", – отметил он.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что Украина не верит заявлениям России, которая пытается ввести в заблуждение мировое сообщество, и продолжит освобождать территории, которые оккупировал агрессор.

"Не Москва... Нас не интересует территория других стран. Нас интересует лишь деоккупация нашей страны, наших территорий. Поэтому я не знаю, что будет следующим, но это будет", - сказал президент.

Президент подчеркнул, что сегодня Украина платит большую цену за победы на фронте, ведь враг не хочет добровольно возвращать захваченное.

"Никто так просто ничего не отдает. Цена этой войны высока. Люди ранены, большое количество погибших. Поэтому российские войска отошли или бежали - мы считаем, что бежали, потому что наша армия окружила врага, и они были в опасности. Были ожесточенные бои, и результат – мы сегодня в Херсонской области", - добавил глава государства.

Война в Украине: освобождение Херсона

Украинские военные 11 ноября зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины.

13 ноября в оперативном командовании "Пивдень" сообщили, что с начала прошлой недели на правом берегу Днепра деоккупировано 179 населенных пунктов, в том числе города Херсон и Снигирёвка Николаевской области. В освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные мероприятия, работают саперы. Также в оперативном командовании отметили, что на освобожденных территориях оккупанты заминировали много объектов.

Сегодня, 14 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный от российских оккупантов Херсон. Также сегодня, 14 ноября, в Херсоне официально подняли украинский флаг.

Находясь в Херсоне, глава государства заявил, что для него важно лично посетить этот деоккупированный город, несмотря на угрозу ударов врага. Это единственный облцентр Украины, который армия РФ смогла захватить и удерживать в оккупации 255 дней.

Вас также могут заинтересовать новости: