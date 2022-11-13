Не стоит забывать, что на Донбассе крайне тяжелая ситуация, отметили в Офисе президента.

После деоккупации Херсона от оккупантов будут освобождены все украинские территории.

Сценарные планы освобождения прорабатываются, рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире УНИАН.

"Идет разработка планов по деблокаде акватории Азовского моря, по ЗАЭС и Запорожской области, отрабатывается сценарное освобождение левобережного Херсона, чтобы лишить мобильности российскую группировку, сосредоточенную в Крыму", - сказал он.

Советник главы ОП добавил, что это тяжелая работа.

"Когда освободили быстро Харьковскую область, все ожидали, что так пойдет все и дальше, но на какое-то время все притормозилось, и люди несколько разочаровались. Сейчас Херсон опять дает подъем, и все говорят: "Давайте завтра заберем Крым!" Нет, это будет долгая кропотливая работа, которая даст свои плоды", - отметил Подоляк.

По словам советника, не нужно забывать, что на Луганском и Донецком направлениях крайне тяжелая ситуация.

"…Я понимаю, что на фоне херсонской эйфории это уходит на второй план, но мы смотрим прагматично. В направлении Бахмута, Соледара и Авдеевки идут тяжелые бои", - заявил он.

Освобождение Украины от оккупантов - важнейшие новости

В конце лета Вооруженные силы Украины начали активно контрнаступать на ряде направления. Сначала была освобождена почти вся Харьковская область. Кроме того, были освобождены ряд населенных пунктов в Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

В Херсонской области по состоянию на конец октября освободили более 80 населенных пунктов.

9 ноября российский генерал Сергей Суровикин, который командует российскими оккупационными войсками в Украине, заявил, что с правого берега Херсонской области нужно вывести силы, поскольку территорию нельзя удержать из-за проблем со снабжением. Минист обороны России Сергей Шойгу приказал выводить войска на левобережье региона.

10 ноября стало известно, что в Херсонской области с 1 октября деоккупировали свыше тысячи квадратных километров земли. Уже 11 числа украинские спецподразделения зашли в Херсон. Город попал под оккупацию в первые дни российского полномасштабного вторжения.

Кроме того, деоккупирована почти вся Николаевская область.

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