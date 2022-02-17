Президент осмотрел образцы новейшего вооружения и военной техники, в частности переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и NLAW, а также гранатомет М141.

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передней линии обороны, где продолжаются интенсивные обстрелы.

Как сообщается на сайте главы государства, Зеленский осмотрел образцы новейшего вооружения и военной техники, переданы в подразделения Вооруженных сил Украины, в том числе переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и NLAW, а также гранатомет М141.

Президент также осмотрел передовые позиции и ознакомился с оперативно-тактической обстановкой в зоне ответственности подразделений ВСУ.

"Горжусь вашим героизмом. Вы стоите на защите независимости Украины и даете достойный отпор врагу. Чувствуем постоянную гордость за наших защитников", - подчеркнул глава государства, обращаясь к военным.

Отмечается, что он пообщался с военнослужащими, а также пообедал с ними.

Новое обострение на Донбассе

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска сегодня, 17 февраля, из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм обстреляли поселок Станица Луганская.

В результате обстрела повреждено сооружение детсада, где в то время находились дети. По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детсада получили контузии. Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура - половина поселка осталась без электроснабжения.

Всего с полуночи оккупанты 29 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

По данным корреспондента УНИАН, нарушение "тишины" российскими оккупантами наблюдается одновременно по всей линии фронта.

Пропагандистские российские СМИ активно распространяют фейки о якобы "обстрелах украинской армии". В то же время эскалацию на Луганщине начали контролируемые Россией боевики так называемой "ЛНР".

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