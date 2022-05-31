В то же время оккупанты активно наступают в Луганской и Донецкой областях. Украинское войско обороняется.

Оккупанты продолжают активные наступательные действия на Донбассе, но на некоторых направлениях переходят в оборону. Украинские воины успешно контратакуют.

Об этом свидетельствует обновленная карта боев в Украине, опубликована разведкой Великобритании.

Карта свидетельствует о том, что Силы обороны Украины перешли в наступление на Харьковщине и Херсонщине. В украинцев на этих направлениях есть хорошие результаты.

Украинские воины вернули контроль над некоторыми ранее оккупированными территориями и продвинулись на несколько километров вглубь областей в направлении государственной границы.

В то же время оккупанты активно наступают в Луганской и Донецкой областях. Украинское войско обороняется.

Как сообщал УНИАН, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что ход боевых действий на востоке Украины изменится в ближайшую неделю-полторы после получения ВСУ новой порции западной военной помощи.

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