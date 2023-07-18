Соответствующий перечень обстоятельств для военных расширился.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о расширении оснований увольнения с военной службы некоторых категорий граждан в период военного положения.

Как свидетельствует сайт Верховной Рады Украины, президент поддержал внесение изменений в статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Этими изменениями предусмотрено, что уволиться с военной службы могут те военнослужащие, у которых близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны.

Видео дня

В частности, с военной службы могут уволиться военные, "если их близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения".

Как сообщал УНИАН, соответствующие изменения были проголосованы Верховной Радой 3 мая 2023 года.

Адвокат назвал категорию мужчин, которых могут повторно мобилизовать

Напомним, в Украине повторной мобилизации могут подлежать мужчины, которым ранее предоставили право на отсрочку в связи с наличием инвалидности у родителей жены. На изменения в законе обратил внимание адвокат Андрей Межирицкий.

Он заявил, ранее считалось, что в таком случае мужчина несет дополнительную финансовую ответственность и не может поехать на фронт. Однако теперь закон возлагает соответствующие обязательства непосредственно на дочь. Поэтому исключения будут касаться только тех ситуаций, когда жена, которая должна обеспечивать своих родителей, является также нетрудоспособной.

Вас также могут заинтересовать новости: