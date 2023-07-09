Эксперт объяснил, какая норма в законодательстве перестала работать.

Названа категория военнообязанных лиц, которых могут повторно мобилизовать.

Как отметил адвокат Андрей Межирицкий, в Украине коренным образом изменилась ситуация с правом на отсрочку в связи с наличием родителей жены - лиц с инвалидностью.

"Фактически эта норма перестала работать, поскольку в связи с добавлением оговорки "при отсутствии других лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать" мужчина никогда не сможет получить право на отсрочку, в связи с тем, что в соответствии со ст. 202 Семейного кодекса Украины такая обязанность возникает у совершеннолетней дочери, то есть жены", - рассказал он.

Следовательно, право на отсрочку в такой ситуации может возникать только в том случае, если жена является нетрудоспособной, добавил адвокат. И пока у военнообязанного нет права на отсрочку, спустя 6 месяцев с момента увольнения со службы в запас его могут снова мобилизовать.

Мобилизация в Украине - новости

Напомним, 28 июня 2023 года Верховная Рада приняла закон № 9342, в котором говорится об отмене права на отсрочку от мобилизации тем, кто имеет родственников с инвалидностью.

Также сообщалось, что общая мобилизация в Украине продлена до 18 августа 2023 года. УНИАН писал, кого могут призвать в июле, и в ком украинская армия сейчас нуждается в первую очередь.