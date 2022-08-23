В Вооруженных Силах Украины тем временем начался обратный процесс, указывает эксперт.

После 3 месяцев полномасштабной войны против Украины армия России начала деградировать, а экономики страны уже не способна обеспечить ее потребности.

Об этом полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире телемарафона FREEДОМ.

"Действительно, они рассчитывали на короткую победоносную войну, вроде грузинского сценария. Столкнулись с затяжной войной, их сил хватило на три месяца. Вот уже в мае темпы наступления начали падать, сегодня РФ – можно уверенно сказать – топчется на месте. … За месяц линия фронта практически не изменилась. Самое большое достижение – 10 километров продвижение за 35 суток в направлении Бахмута. И все на этом. Сейчас Россия начинает постепенно деградировать в качестве пехоты (у них огромная проблема с обученностью пехоты). В качестве поступающей техники, снятой с долгосрочного хранения. В качестве системы военного управления: они несут огромные потери, звено младших командиров (взвод, рота) – там практически кадрового состава уже не осталось. Там управляют в основном назначенные из числа самых смекалистых, опытных бойцов. Идет полная деградация армии, неспособность экономики России сегодня обеспечить эту армию в полном объёме, хотя бы в рамках потребностей", – отмечает эксперт.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Россия на сегодня не в состоянии открыть второй фронт, считает Жданов.

"Чем открывать второй фронт? Где войско? Да, они сформировали там резервный корпус 15 тысяч человек, он находится в Нижегородской области. 15 тысяч человек, чтобы перебросить с техникой и вооружением… Это порядка 30 воинских эшелонов, они его месяц будут перевозить. Хорошо, перевезут они его, это может изменить ситуацию на отдельно взятом направлении, но никак не второй фронт", – объяснил военный.

Жданов акцентировал, что в Вооруженных Силах Украины тем временем начался обратный процесс.

"Мы набираем западное вооружение, обучаем личный состав на Западе новым методикам ведения войны. У нас идет наращивание сил по огневому поражению противника", – добавил он.

По мнению полковника запаса, главным достижением этих шести месяцев войны является то, что "мы сегодня отмечаем день нашего флага сине-желтого, флага независимой Украины с ее новейшей истории, и завтра будем отмечать День Независимости нашего государства".

Как писал УНИАН, командование ВС РФ продолжает сокращать свои воинские части из-за невозможности компенсировать потери среди личного состава.

Из-за потерь и невозможности объявить в России мобилизацию командование ВС РФ готовит еще 50 батальонов с добровольцами для отправки в Украину. Дешевле всех "оценили" бурятов – им будут платить меньше, чем жителям других регионов РФ.

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