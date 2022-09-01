Президент подчеркнул, что что бы российские оккупанты ни разрушили - все будет восстановлено и отстроено.

Президент Владимир Зеленский заявил, что как бы российские оккупанты не хотели уничтожить Украину, украинские дети все равно будут получать гуманистическое образование, которое построено на открытости мира и лучших человеческих ценностях.

Об этом он заявил во время вечернего видеообращения.

"Сегодня в нашем государстве начался новый учебный год, как это и должно быть. Несмотря на все. Более полугода полномасштабной войны. Чрезвычайные разрушения, которые нанесли нам оккупанты. Но обучение украинских детей продолжается. Происходит в разных форматах, однако везде системно, профессионально. И я благодарен всем нашим педагогам, которые и дальше работают и гарантируют своим вниманием к детям, что у всех юных украинцев и украинок есть возможность стать образованными и жить достойной современной жизнью", - отметил президент.

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По его словам, сегодня в первые классы пошли более 300 тысяч учеников, а в целом в школы - почти 4 миллиона детей.

"Поэтому, кроме многих других выводов, сегодня можно сделать очень важный политический вывод - об устойчивости нашего государства, о силе нашего общества. Наши образовательные институты действенны. Наше государство и местные общины обеспечивают восстановление обучения даже в тех районах, в которых при оккупации школы были разрушены", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что сегодня посетил одну из школ в Ирпене Киевской области, которые восстановили после вражеских обстрелов.

"1300 учеников и учениц будут получать там образование. Дети пошли в первый класс, как это и заведено. Я был счастлив увидеть, как они начинают учиться и в каких условиях это происходит. Хорошая, комфортная, по-человечески теплая школа. И так же будет на всей территории нашего государства, из которого мы обязательно выгоним оккупантов", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что что бы российские оккупанты не разрушили - все будет восстановлено и отстроено.

"Как бы они ни хотели уничтожить Украину и украинское, наши дети все равно пойдут в свои школы, в свои университеты и будут абсолютно свободно получать образование. Национальное образование. Гуманистическое образование. Такое образование, которое построено не на лжи и пропаганде, которую распространяет государство-террорист, а на реальных знаниях, на открытости мира, на лучших человеческих ценностях", - добавил Зеленский.

Напомним, также Зеленский обратился к ученикам и студентам в честь 1 сентября.

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