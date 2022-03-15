59 из них - посмертно.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 234 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом он сказал в видеообращении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента.

"Только что я подписал указ о награждении государственными наградами Украины 234 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые проявили личное мужество, героизм в борьбе за Украину, за нашу независимость. 59 из них - посмертно", - сообщил Зеленский.

Напомним, также Зеленский поблагодарил россиянам-активистам.

"Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, рассказывает реальные факты своим друзьям, своим близким и родным", - отметил президент.

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