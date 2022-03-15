Граждане РФ не должны потерять свой шанс предотвратить превращение своего государства в большую Северную Корею, полагает президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил россиян, которые не боятся протестовать против войны России против Украины.

Об этом говорится в его видеообращении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента.

"Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, рассказывает реальные факты своим друзьям, своим близким и родным. И лично той девушке, которая вошла в студию "Первого канала" с плакатом против войны. Тем, кто не боится протестовать. Пока еще ваша страна не закрылась окончательно от всего мира, превратившись в очень большую Северную Корею. Вы должны бороться, вы должны не потерять и свой шанс", - подчеркнул президент.

Напомним, российские войска утром 24 февраля ворвались на территорию Украины. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

После вторжения России в Украину ряд стран Запада наказали РФ новыми экономическими санкциями, из государства-агрессора начали уходить крупные компании.

Активные россияне, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге, принимали участие в антивоенных митингах, однако мероприятия жестко пресекали силовики. СМИ писали о сотнях задержанных активистов.

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