Украине срочно нужна тяжелая артиллерия, тяжелая бронетехника, системы противовоздушной обороны и самолеты, чтобы остановить агрессора.

Президент Владимир Зеленский призвал народы мира повлиять на руководителей своих стран, чтобы срочно предоставили Украине тяжелую артиллерию, тяжелую бронетехнику, системы противовоздушной обороны и самолеты для остановки агрессии России.

Об этом говорится в видеообращении Зеленского, обнародованном в его Telegram.

"Различные эксперты говорили, что Украина не продержится больше недели, если Россия вторгнется. Нам не только удалось остановить российскую армию – мы их отбросили! Но наша война еще далеко не окончена. Это был только первый раунд. Путин и его армия меняют свою стратегию. Они усиливают свои войска, чтобы еще сильнее надавить на Харьков и весь Донбасс, включая Мариуполь", – подчеркнул Зеленский.

Президент отмечает, что Россия не планирует останавливаться на Украине.

"Пропагандистская машина Путина открыто заявляет, что Европа является "следующей логической целью" после Украины. Поэтому или Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, или Путин продолжит расширять свою Российскую империю, убивая при этом тысячи женщин и детей. Он уже сделал это в Мариуполе, Харькове, Буче и других городах Украины", – сказал глава государства.

По его словам, чтобы продолжать героически защищать мир от российской агрессии, Украине нужен конкретный перечень оружия, в частности:

артиллерийские установки (калибр 155 мм) и боеприпасы;

артиллерийские снаряды (калибр 152 мм), как можно больше;

реактивные системы залпового огня: "Град", "Ураган" или американский M142 HIMARS;

БТР (бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т.п.);

танки (Т-72, ​​американские или германские аналоги);

системы ПВО (С-300, "Бук" или подобные современные западные системы противовоздушной обороны);

боевая авиация.

"Мы просим весь мир объединиться и помочь нам в борьбе с этой жестокой агрессией. Дайте Украине оружие сейчас, чтобы вместе победить это зло", – заявил Зеленский.

РФ заканчивает подготовку к битве за Донбасс

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что в течение следующих двух недель на Донбассе будут происходить тяжелые бои. Именно они и определят судьбу следующей фазы войны.

В то же время советник президента Андрей Ермак поддержал призыв главы Луганской ОВА Сергея Гайдая и призвал всех жителей Донецкой и Луганской областей эвакуироваться, потому что "битва за Донбасс будет тяжелой".

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