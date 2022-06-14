Президент подчеркнул, что ракетные системы большой дальности необходимы Украине только для освобождения своих территорий.

Президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о вероятности обстрелов территории РФ, сказал, что украинцы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы.

Об этом глава государства сообщил во время онлайн пресс-конференции для представителей СМИ Дании.

В частности, журналистка, которая задавала вопросы Зеленскому отметила, что Соединенные Штаты Америки не спешат поставлять в Украину ракетные системы залпового огня большой дальности.

В частности, она спросила, стреляла бы Украина по территории РФ и перевела бы войну на территорию РФ, если бы имела такую возможность.

"Нет, нам не интересен обстрел гражданских людей, мы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы. Мы нормальные здоровые люди. Это оружие нам нужно, чтобы освободить наше государство", - отметил президент.

По его словам, в некоторых местах дистанция между позициями украинских и российских войск достигает более 100 км, ведь Украина - большая страна, поэтому украинской армии крайне необходимы ракетные системы, которые могут стрелять так далеко.

Именно дальнобойное вооружение стало предметом недавних дискуссий на Западе. Пресса писала об опасениях США и их союзников того, что в случае передачи таких РСЗО Киеву украинские силы откроют огонь по территории России.

Это, по мнению отдельных официальных лиц США, может еще больше осложнить ситуацию на фронте. Однако Белый дом таки подтвердил передачу ВСУ первых 4 дальнобойных РСЗО Himars.

В то же время указанные РСЗО, предусматривающие заряжение ракет дальностью до 300 км, передадут с ракетами действия до 80 км.

Вслед за Соединенными Штатами свои РСЗО согласилась передать и Британия.

Украинские войска проходят обучение по применению HIMARS и М270.

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