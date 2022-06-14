Президент отметил, что в большинстве городов, которые россияне полностью разрушили, были русскоязычные люди, которые сейчас переходят на украинский из-за того, что они шокированы, как российская армия могла так поступить с ними.

Россия не защищает русскоязычных, а навязывает свои нарративы военным путем, нарушая все законы и международное право.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции для представителей СМИ Дании.

"Российская Федерация в течение восьми лет заходит на ту или иную нашу территорию военным путем, под дулами автоматов проводит какие-то условные референдумы абсолютно вне закона, вне международного права", - рассказал он.

Президент спросил у журналистов, не кажется ли им это очень странным.

"А если Российская Федерация придет к вам и скажет: нам кажется, что здесь кто-то обижает двух-трех человек, которые общались на русском языке, как-то не так их обслуживают в ресторанах или что-то не то им сказали в магазине. Нам безразлично, скажут российские военные, что эти вопросы решаются в суде или в диалоге – цивилизованно, как в любом обществе. Давайте проведем референдум, скажут они. И они будут на танках, будут убивать детей... Такой формат цивилизованного референдума? Это выглядит просто как нацизм", - считает Зеленский.

Он акцентировал внимание на том, что российские военные на территории Украины насилуют женщин, похищают детей, принудительно вывозят украинских граждан в Россию, лишая их всех документов и прав.

"Они придумали себе нарратив, якобы они защищают русскоязычных людей, и большинство городов, которые они полностью разрушили, где нет ни зданий, ни людей – в большинстве этих городов были русскоязычные люди. И они сейчас переходят на украинский из-за того, что они шокированы, как российская армия могла так поступить с ними", - отметил глава государства.

Напомним, что ранее Зеленский рассказал, чем должна закончиться война.

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