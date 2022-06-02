Украинские военные еще должны пройти обучение.

В США пообещали скорую передачу Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.

Для обеспечения максимально быстрой доставки систем HIMARS в Украину Пентагон заранее разместил системы в Европе в ожидании решения Байдена одобрить их передачу Украине.

По словам Каля, до того, как произойдет передача, США проведут обучение использованию систем украинских военнослужащих.

"Это, конечно, те системы, которым нужно обучать. Мы думаем, что это займет около трех недель. Им нужно знать не только, как использовать системы, но, конечно же, как обслуживать систему — так что подумайте о логистике, обслуживании и тому подобных вещах. Пройдет несколько недель, прежде чем это обучение будет завершено", - ответил Каль.

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден объявил вчера, 1 июня, о новом пакете вооружений для Украины, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, точное оружие, которое может поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Кроме того, в пакет помощи войдут: высокомобильные артиллерийские ракетные системы и боеприпасы; противоартиллерийские радары; радары воздушного наблюдения; Javelin и командно-пусковые модули к ним; противотанковое оружие; артиллерийские снаряды калибра 155-мм; вертолеты Ми-17; тактические машины; запасные части и оборудование.

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