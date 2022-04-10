В город Славутич вернулись 51 сотрудник.

На Чернобыльской АЭС удалось провести вторую с начала оккупации российскими войсками станции ротацию персонала.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Чернобыльская АЭС".

В город Славутич вернулись 51 сотрудник, из них 11 работавших еще с 23 февраля.

"09 апреля в город Славутич вернулся 51 сотрудник Чернобыльской АЭС, из тех, которые работали на площадке станции во время ее оккупации войсками Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Среди вернувшихся:

40 работников, которые 20 марта согласились поехать на оккупированную станцию для ротации

11 работников, работавших на станции с 23 февраля (в общей сложности их смена вместо 12 часов длилась более 1000).

Также сообщается, что двое работников, которые находились на станции с 23 февраля, отправлены по месту жительства в освобожденный от оккупантов Иванковский район. На сегодня на площадке Чернобыльской АЭС нет ни одного человека из тех, что были на станции в момент ее захвата.

Захват ЧАЭС оккупантами

24 февраля ЧАЭС захватили российские оккупационные войска.

31 марта в Государственном агентстве по управлению Зоной отчуждения сообщили о начале выхода оккупантов с территории ЧАЭС.

1 апреля член Общественного совета при ГАЗУ Ярослав Емельяненко заявил, что после месяца пребывания оккупантов на Чернобыльской АЭС необходимо провести частично такие же работы, как после катастрофы в 1986 году. По его словам, россияне на территории Чернобыльской зоны "размесили радиоактивный грунт", загрязнили свою технику и сами надышались радиоактивной пылью.

По данным Генштаба ВСУ, российских оккупантов, которые рыли окопы в Рыжем лесу в Зоне отчуждения ЧАЭС, разместили в Беларуси в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии.

До этого председатель ассоциации Чернобыльского туризма, офицер радиационной разведки, ликвидатор, эколог Сергей Мирный заявил, что российские военные, которые находились на территории ЧАЭС, могут представлять угрозу для окружающих, потому что переносят на своей одежде радиоактивную пыль. Он отметил, что не факт, что в условиях отступления у оккупантов была возможность сменить форму.