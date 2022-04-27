На протяжении всего периода российской оккупации ЧАЭС была под риском повреждений из-за действий агрессора.

Если российские оккупанты во время ударов по Киевской области поразят Чернобыльскую атомную станцию, последствия для Украины и мира могут быть ужасными.

Об этом на брифинге в медиацентре "Украина" заявил председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко.

"Риски колоссальные и последствия будут гораздо большими, чем весь мир испытал в 1986 году. Напомню, на территории оккупированной Запорожской АЭС россияне попали в один из объектов, и это стало прецедентом, которого не было раньше в мире", — рассказал Крамаренко.

По его словам, на протяжении всего периода российской оккупации ЧАЭС была под риском повреждений из-за действий агрессора.

"Работники рассказывали, что на станции, кроме российских солдат, была еще и тяжелая бронетехника. Все 35 дней оккупации над ЧАЭС пролетали вражеские самолеты и выпускали ракеты в сторону Киева. А потом разворачивались и преодолевали звуковой барьер, от чего содрогались стены и вылетали окна на территории атомного объекта", — рассказал глава Государственного агентства.

Как сообщал УНИАН, Украина требует ввести санкции против России на уровне Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) за военную агрессию против украинских ядерных объектов.

По словам руководителя ГП "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, санкции могут разные: от снижения представительства в МАГАТЭ до отстранения от участия в организации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что действия российских оккупантов на украинских АЭС угрожают человечеству новой катастрофой. Он напомнил, что трагедия на ЧАЭС унесла жизни десятков тысяч людей и заставил мир осознать угрозы от небрежного обращения с "мирным атомом".

Справка УНИАН. В ходе широкомасштабного вторжения в Украину российские захватчики взяли под контроль два атомных объекта – Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции. В частности, ЧАЭС они захватили в первый день вторжения - 24 февраля и находились там до 1 апреля. Запорожскую АЭС захватили 4 марта, атомная станция до сих пор под контролем оккупантов.

Среди прочего, российские военные разграбили и уничтожили новейшую Центральную аналитическую лабораторию в Чернобыле стоимостью 6 млн евро.

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