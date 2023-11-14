Как считает президент Украины, чем больше российской силы сейчас будет уничтожено под Авдеевкой - тем хуже для врага будет общее течение этой войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские захватчики штурмуют Авдеевку Донецкой области из-за того, что президент Российской Федерации Владимир Путин хочет получения тактических результатов на поле боя перед объявлением о выдвижении на президентские выборы в 2024 году.

"Мы должны понимать, что у Путина сейчас очень циничная и конкретная политическая цель, и он готов убить сколько угодно своих людей, потому что хочет на первую половину декабря показать хотя бы какой-то тактический результат, тогда, когда планирует объявить о своих выборах", – подчеркнул Зеленский в вечернем обращении к украинцам.

В связи с этим, как отметил глава государства, Россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом.

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"Выдерживать этот их натиск чрезвычайно сложно. И каждый наш воин, который держит позиции, каждый наш воин, который выполняет боевые задачи именно там, заслуживает нашей необычайной признательности. Настоящие герои!" – подчеркнул Зеленский.

"Чем больше российской силы сейчас будет уничтожено под Авдеевкой, тем хуже для врага будет общая ситуация, общее течение этой войны", – констатирует Зеленский.

Также президент Украины сказал, что хочет особо отметить воинов 53-й и 110-й отдельных механизированных бригад и артиллеристов 55-й отдельной артиллерийской бригады.

"Все они сражаются именно на Авдеевском направлении и в эти дни дали Украине лучшие результаты. Благодарю вас, воины!" – добавил Зеленский.

Кроме того, глава государства отметил бригады, которые воюют на других направлениях и заслуживают благодарности.

"Это 57-я отдельная мотопехотная бригада. Ее воины защищают Купянское направление. Очень мощно. Спасибо! Лиманское направление-68-я отдельная егерская бригада. Молодцы, ребята! И, конечно, Бахмутское направление. Артиллеристы 26-й бригады, 92-я отдельная штурмовая бригада и 30-я отдельная механизированная бригада. Я благодарю всех вас, воины", – сообщил президент.

Активизация РФ на Авдеевском направлении

Авдеевское направление сейчас – одно из самых горячих на фронте. Российские террористы при поддержке авиации штурмуют город, пытаясь его окружить, но ВСУ держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

Стоит отметить, что россияне активизировались под этим городом в начале октября и уже понесли огромные потери. По сведениям главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которыми он поделился 10 ноября, Россия за месяц активного штурма Авдеевки потеряла 10 тысяч человек.

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