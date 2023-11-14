Только за сутки российские террористы сбросили на город около тридцати 500-килограммовых авиабомб.

В ВСУ рассказали, что происходит в районе города Авдеевка и почему россиянам так нужно его захватить.

Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

По его мнению, для оккупантов занять Авдеевку очень важно в первую очередь, из-за "политики".

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"Ну, во-первых, это какая-то единственная победа (противника - УНИАН), можно даже сказать, за этот год. И, если, как они думают, все для них обренется положительно, то это единственная возможность что-то показать, хоть какую-то победу в зоне боевых действий для русского народа. В настоящее время, к счастью, российская армия на что-то больше не способна. Это даже не что-то такое стратегическое, а чисто политическое", - считает спикер.

Он рассказал, как минимум в течение трех суток оккупанты активно применяют в Донецкой области, в операционной зоне Сил обороны Таврического направления управляемые авиационные бомбы с самолетов Су-35. подавляющее количество этих КАБов падает именно на Авдеевку и ее окрестности.

"Только вчера российские террористы сбросили около тридцати 500-килограммовых авиабомб. Всего на Авдиевском направлении за сутки украинские воины отбили 18 попыток захватчиков идти вперед. Это было южнее Новокалиново, в районах Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского", - подчеркнул Штупун.

По его данным, враг продолжает готовить к войне преступников и людей, которые никогда не сражались, чтобы бросить их в штурмы.

"То есть, враг по своей старой традиции готовится к мясным штурмам. Потому что с 10 октября потеряно (противником – УНИАН) уже около 400 единиц бронетехники. Это и танки, и бронированные машины, БМП различного типа и бронетранспортеры. Личный состав оккупанты размещают в домах местных жителей и таким образом прикрываются гражданским населением как живым щитом", - подчеркнул спикер.

По данным местной военной администрации, там уже погибло примерно 200 гражданских.

Также Штупун прокомментировал тактику российских захватчиков в районе Авдеевки. По его словам, ранее они пытались идти вперед большими колоннами, с большим количеством пехоты, но имели значительные потери именно в бронетехнике, поэтому пехота отошла. Затем, в течение 4-5 дней продолжалась артподготовка, применялась авиация, но после потери 7 штурмовиков россияне перешли к сбросу управляемых авиационных бомб с самолетов, которые в тот момент находятся на большой дальности.

"Сбрасывают с самолетов Су-35, которые сейчас к сожалению не входят в зону действия нашей ПВО", - констатировал военный.

Утром Генштаб уточнил данные о боях под Авдеевкой

Как сообщал УНИАН, Авдеевское направление - одно из самых горячих. Российские террористы при поддержке авиации пытаются окружить город, но ВСУ держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. По данным Генштаба ВСУ, бесполезными оказались наступательные действия противника южнее нескольких населенных пунктов, где Силами обороны отбили почти два десятка атак.

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