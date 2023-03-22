Во время визита президента состоялось координационное совещание.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область провел координационное совещание по вопросам социально-экономической и актуальной ситуации в сфере безопасности в регионе.

Как сообщает пресс-служба главы государства, участники обсудили восстановление разрушенной инфраструктуры, обеспечение бесперебойного снабжения воды и электроэнергии.

Кроме того, речь шла о финансировании учреждений здравоохранения, перемещенных с временно оккупированных территорий.

Видео дня

Зеленский также заслушал доклад военного командования об оперативной обстановке в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Лиман".

В совещании приняли участие представители Офиса президента, военного командования, а также местных властей Донецкой области, в частности, председатель областной военной администрации Павел Кириленко.

Визит Зеленского сегодня - что надо знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Донецкой области, в частности, на Бахмутском направлении, и наградил защитников Бахмута.

Он заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на этом участке фронта, а также пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за защиту Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: