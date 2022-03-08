По его словам, каждый день борьбы и сопротивления "создают для нас лучшие условия".

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина будет настаивать на переговорах с Россией, пока не будет найден способ сказать украинцам, как мы придем к миру.

Об этом говорится в его видеообращении.

"Сегодня состоялся уже третий раунд переговоров в Беларуси. Хотелось бы сказать: третий и финальный. Но мы реалисты. Поэтому мы будем говорить. Будем настаивать на переговорах, пока не найдем способ сказать нашему народу: вот как мы придем к миру", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что необходимо осознавать, что каждый день борьбы и сопротивления "создают для нас лучшие условия". "Сильную позицию. Чтобы гарантировать наше будущее. В мире... После этой войны", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 марта, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что третий раунд переговоров между Украиной и Россией закончился, достигнуты позитивные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров.

"Третий раунд переговоров закончился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров... По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", - отметил он.

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