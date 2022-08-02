Глава государства считает, что отправка первого судна с украинской кукурузой - это позитивный сигнал, что есть шанс остановить продовольственный кризис в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что дальнейший экспорт украинского зерна на мировые рынки зависит от выполнения условий безопасности.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам, которое обнародовано в социальной сети Facebook.

"По состоянию на сейчас не время еще делать какие - либо выводы и прогнозировать дальнейшие события, но порт заработал, экспортное движение началось, и это можно назвать первым позитивным сигналом, что есть шанс остановить начало продовольственного кризиса в мире", - заявил Зеленский.

"Сейчас все зависит от выполнения параметров безопасности инициативы. А это ответственность партнеров. В первую очередь Организации Объединенных Наций и Турции. У нас не может быть иллюзий, что Россия просто воздерживается от попыток сорвать украинский экспорт. Россия последовательно провоцировала голод в странах Африки и Азии, которые традиционно импортировали значительные объемы украинского продовольствия. А сейчас в условиях чрезвычайной жары, как в этом году в Европе, угроза ценового кризиса и определенного продовольственного дефицита есть также и для части европейских стран", - заявил президент.

"Поэтому посмотрим, как будут работать договоренности и действительно ли будет безопасность. Своей очереди на отправку уже ждут 16 судов, и мы готовы внести должный вклад в стабилизацию мирового рынка продовольствия. Для нашего государства это тоже имеет значительную пользу, и вопрос не только в миллиардах долларов валютной выручки. В выращивании экспортных аграрных культур задействованы около полумиллиона украинцев. А если добавить смежные отрасли - то это плюс миллион рабочих мест. Отсюда и соответствующее государственное внимание к выполнению экспортной инициативы. Это действительно нужно нашим людям", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, утром 1 августа из Одесского морского порта вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием. Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане с 26 тыс. т кукурузы.

Вас также могут заинтересовать новости: