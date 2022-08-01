В Белом доме надеются, что в дальнейшем больше судов успешно транспортировать украинское зерно на мировые рынки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Белом доме сказал координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Кирби отметил, что 1 августа из порта Одессы успешно отплыло первое судно с украинским хлебом, что стало возможным благодаря соглашению, которого достигли Украина, Россия и Турция под эгидой ООН.
"Мы, конечно, приветствуем этот важный шаг, и мы надеемся увидеть, что больше судов в ближайшие дни отправятся дальше для доставки агропромышленной продукции на мировые рынки, такой как зерно, пшеница, подсолнечное масло и кукуруза", - заявил Кирби.
Он отметил, что на судно, которое отправилось сегодня, было нагружено около 26 тыс. тонн кукурузы.
Кирби напомнил, что Россия сделала продовольствие оружием в войне против Украины и заблокировала украинские порты с начала полномасштабного вторжения в феврале.
"Мы настойчиво призываем Россию придерживаться ее обязательств в соответствии с этим соглашением, в том числе путем содействия беспрепятственному экспорту агропромышленной продукции из портов в Черном море для того, чтобы снизить нехватку продовольственной безопасности во всем мире", - сказал Кирби.
Как сообщал УНИАН, утром 1 августа с Одесского морского порта вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием. Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане с 26 тыс. т кукурузы.
22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокирование украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.
Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.
По состоянию на 15 июня Украине необходимо было вывезти на экспорт около 20 млн тонн зерна старого урожая.
29 июля Кубраков сообщил, что 10 судов с украинским зерном в портах "Одесса" и "Черноморск" уже готовы к отправке.
По информации CNN Turk, первое судно с украинским зерном должно прибыть в территориальные воды Турции в среду, 3 августа.