В Вашингтоне приветствуют сегодняшний успешный выход из порта Одессы первого судна с украинским зерном.

В Белом доме надеются, что в дальнейшем больше судов успешно транспортировать украинское зерно на мировые рынки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Белом доме сказал координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Кирби отметил, что 1 августа из порта Одессы успешно отплыло первое судно с украинским хлебом, что стало возможным благодаря соглашению, которого достигли Украина, Россия и Турция под эгидой ООН.

"Мы, конечно, приветствуем этот важный шаг, и мы надеемся увидеть, что больше судов в ближайшие дни отправятся дальше для доставки агропромышленной продукции на мировые рынки, такой как зерно, пшеница, подсолнечное масло и кукуруза", - заявил Кирби.

Он отметил, что на судно, которое отправилось сегодня, было нагружено около 26 тыс. тонн кукурузы.

Кирби напомнил, что Россия сделала продовольствие оружием в войне против Украины и заблокировала украинские порты с начала полномасштабного вторжения в феврале.

"Мы настойчиво призываем Россию придерживаться ее обязательств в соответствии с этим соглашением, в том числе путем содействия беспрепятственному экспорту агропромышленной продукции из портов в Черном море для того, чтобы снизить нехватку продовольственной безопасности во всем мире", - сказал Кирби.

Как сообщал УНИАН, утром 1 августа с Одесского морского порта вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием. Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане с 26 тыс. т кукурузы.

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокирование украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

По состоянию на 15 июня Украине необходимо было вывезти на экспорт около 20 млн тонн зерна старого урожая.

29 июля Кубраков сообщил, что 10 судов с украинским зерном в портах "Одесса" и "Черноморск" уже готовы к отправке.

По информации CNN Turk, первое судно с украинским зерном должно прибыть в территориальные воды Турции в среду, 3 августа.

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