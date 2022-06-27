Президент считает возможное нападение российских войск на Одесскую область со стороны Приднестровья глобальной ошибкой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что возможная атака со стороны Приднестровья, на территории которого находятся российские военные, будет пощечиной, на которую Украина ответит ударом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве.

Глава государства сообщил, что обсудил с коллегой риски возможных угроз безопасности со стороны Приднестровья.

"Для наших обеих стран это очень важно. Мы поднимали этот вопрос сегодня с госпожой президентом по поводу рисков. Я бы не назвал бы удары со стороны Приднестровья по Украине. Если и будет, я считаю, это будет глобальная ошибка. Мы те или иные сигналы получаем. Они неприятны. Но эти люди должны знать, они находятся в Приднестровье на временно оккупированной территории Молдовы, - что для нас это будет не удар, а пощечина, а мы точно ответим ударом", - заявил Зеленский.

При этом, глава государства считает, что прежде всего всем необходимо делать так, чтобы не было дестабилизации в регионе. "И мы всячески это показываем. Мы сейчас воюем с Россией на нашей земле. Хотя вы видели, что были ракетные удары, и не один раз, и со стороны Беларуси. Кстати, я обращался к белорусскому народу, который нам очень дружный, исторически всегда нас поддерживал, они не поддерживают войну против Украины", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что Украина в случае рисков будет соответственно реагировать.

Как ранее сообщал УНИАН, 25 и 26 апреля произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности ПМР" в Тирасполе, в воинской части, а также была взорвана башня радиотелецентра "Маяк".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины эти события назвали провокацией, организованной спецслужбами России.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Молдова может стать одной из двух стран, которые в будущем планирует захватить Россия. А в Минобороны Украины предполагать, что Россия способна использовать Приднестровье по белорусскому сценарию.

Президент Владимир Зеленский считать атаку со стороны Приднестровья возможной. Но Украина не боится нападения, ведь в регионе из 15 тысяч солдат воевать умеют всего 3 тысячи. Однако контроль границы с "ПМР" все же усиливать.

25 мая в непризнанном Приднестровье отказались от идеи мобилизации через массовые отъезды.

3 июня спикер главы Одесской областной Военной администрации Сергей Братчук не ожидает нападения оккупантов со стороны Приднестровья.

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