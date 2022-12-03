Девушка уже принесла извинения.

Украинка жаловалась на военных из-за якобы их претензий, что она не пошла защищать государство.

Жалобы девушка вылила в прямом эфире в своих соцсетях.

"То, что они нас защищают, то должны этим гордиться? Просто сейчас такие ребята, что, когда знакомятся, то пишут: о, я защищаю ваше государство, пока ты тут сидишь в эфирах", - начала она.

Далее девушка явно ответила на вопрос, почему она ничего не делает для обороны.

"А почему я должна туда (на фронт – ред.) идти? Туда идут какие-то придурки. Тут нечего защищать. Это не государство, здесь постоянно было трудно жить всем людям, с тех пор как пришел Порошенко, с тех пор как независимость... здесь ничего хорошего не было и не будет", - считала украинка.

Однако вскоре в сети появилось новое видео - уже с ее извинениями: "Я прошу прощения за сказанные мной слова, которые я неправильно вам донесла. На самом деле у меня не было такого на уме насчет нашего государства и наших ребят. Искренне уважаю наше государство и нашу несокрушимость".

Скандалы относительно войны в Украине

Украинского военного, возвращавшегося с фронта домой, выгнали спать в тамбур якобы из-за"плохого запаха". Скандал получил огласку - в "Укрзализныце" пообещали разобраться с проводниками. Сам мужчина пробыл с родными всего два дня и уже вернулся в окопы.

На Закарпатье священник МП устроил скандал во время захоронения погибшего героя. Защитника отпевали у стен закрытого храма.

Также в скандал вляпалась студентка из Ивано-Франковска, которая надеялась на победу России и хвасталась паспортом РФ, но оперативно извинилась и заявила, что говорила по-русски впервые.

А вот парню из Кривого Рога, который называл военных "пушечным мясом", пришлось продавать транспорт после объявленного судом крупного штрафа.

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