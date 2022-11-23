Муж провел дома с родственниками всего несколько дней.

Военный Виктор Якименко, которого во время поездки домой с фронта выгоняли в тамбур поезда из-за "плохого запаха", вернулся на войну.

В комментарии ТСН.uа его дочь Любовь рассказала, что отец имел на отдых всего несколько дней.

"Сейчас отец уже на фронте. У него был отпуск, девять дней с учетом времени на дорогу", - сообщила Любовь.

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Украинского военного, который имел билет и ехал погостить к семье, 11 ноября выгнали в тамбур из-за неприятного запаха. Как сообщалось, к проводнику подошли двое мужчин и пожаловались на то, что от военного "плохо пахнет". Проводница попросила военного переместиться в тамбур, где тот в итоге провел семь часов.

Впоследствии произошла огласка инцидента. В Укрзализныце заверили, что разобрались в ситуации.

"Военного, который возвращался домой, пассажиры обвинили в "дурном запахе" и выставили в тамбур вагона. Наши стюарды недостаточно четко среагировали на ситуацию и не заметили конфликта, позволив защитнику провести остаток путешествия в тамбуре", - сообщили в "Укрзализныци".

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