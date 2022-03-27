Также мажор заявил, что готов встать на защиту страны от агрессора.

В Днепропетровской области задержали мажора Захара Палантина, который накануне обозвал украинских военнослужащих "пушечным мясом".

Он публично принес извинения, сообщает Телеграмм-канал "ХД Днепр".

"Хочу обратиться ко всем ребятам, защищающим нашу родину. Хочу сказать, что в корне был неправ, по глупости очень сильно оскорбил военнослужащего на посту. Готов понести ответственность за свои слова, поступки. Никого не обвиняю, никто больше мне не помогал... Поэтому извиняють, искренне прощу прощения, прошу меня простить", - сказал он.

На задержанного Палантина повесили номерной знак автомобиля, на котором он рассекал по городу.

Также мажор заявил, что готов встать на защиту страны от агрессора.

Напомним, 26 марта в сети появилось видео, на котором мажор заявлял, что не помогает украинскому войску ни деньгами, ни гуманитаркой. Также он назвал украинских защитников "пушечным мясом", желал смерти им и их матерям.

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