Захар Палантин оскорбил украинских военных, за что ему присудили штраф в размере 178,5 тысячи гривень.

Мажор из Кривого Рога, который в марте этого года назвал ВСУ "пушечным мясом", продает свою иномарку. Судя по всему, 22-летнему Захару Палантину не хватило денег, чтобы оплатить штраф, который ему присудили за оскорбление военных.

Машина мажора появилась на сайте Auro-RIA, однако на фото в объявлении не был указан номер авто.

Сейчас объявление о продаже иномарки удалено, но ранее там был указан VIN-код. В открытых базах данных указано, что данный VIN-код присвоен авто Прилентина.

За свою машину мажор хотел получить 7 тысяч 800 долларов (около 230 тысяч гривень по курсу на 12 июля). Судя по всему, такие деньги нужны Прилентину не просто так. Не так давно ему присудили штраф в размере 178 тысяч грн, а теперь ему придется расстаться с крупной суммой из-за своего скандального поступка.

Скандал с мажором из Кривого Рога: что известно

26 марта в сети появилось видео, на котором мажор заявлял, что не помогает украинским военным ни деньгами, ни гуманитаркой. Также он назвал украинских защитников "пушечным мясом" и желал смерти им и их матерям.

27 марта 22-летнего Захара Прилентина задержали. Он публично принес извинения и даже заявил, что готов встать на защиту страны от агрессора.

2 июля стало известно, что суд обязал блогера-мажора из Кривого Рога, желавшего смерти украинским военным, выплатить штраф в размере 178,5 тыс. грн.

Такое решение было принято после того, как подозреваемый заключил соглашение о признании вины. После вынесения решения 22-летнего Палантина освободили из-под стражи.