Враг попал также по объектам социальной и критической инфраструктуры.

В Херсонской области за прошедшие сутки из-за обстрелов российских оккупантов ранены 16 мирных жителей. Враг попал в жилые кварталы и объекты социальной и критической инфраструктуры. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация в Facebook.

При этом отмечает, что оккупанты вчера, 1 июня, 81 раз из артиллерии, РСЗО, минометов, беспилотников и авиации обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. Выпустили 381 снаряд.

Херсон враг атаковал 9 раз, выпустив по городу 38 снарядов.

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"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и объекты социальной и критической инфраструктуры Херсонского и Бериславского районов. За прошедшие сутки из - за российской агрессии 16 человек получили ранения", - сообщает Херсонская ОВА.

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Как сообщал УНИАН, российские оккупанты ежедневно обстреливают деоккупированные населенные пункты Херсонской области и Херсоне.

В то же время на оккупированной части области оккупанты и дальше насильно насаждают российские паспорта.

По данным Генштаба ВСУ, российская оккупационная администрация определила 1 сентября этого года конечным сроком получения паспорта гражданина Российской Федерации с обязательным отказом от украинского паспорта. А всем тем, кто будет отказываться от их паспорта, оккупанты угрожают депортацией и выселением из жилья.

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