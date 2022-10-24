Предполагаемые опасения России по поводу использования Украиной "грязной бомбы" откровенно ложные.
Об этом заявила представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон в комментарии CNN.
"Мы отвергаем сообщения об откровенно ложных утверждениях министра Шойгу о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей собственной территории. Мир рассмотрит любую попытку использовать это обвинение в качестве предлога для эскалации", - сказала Уотсон.
Кроме того, США очень внимательно следят за любой информацией о том, что у России есть конкретный план взорвать дамбу Каховской ГЭС.
Также CNN поговорила с чиновником, знакомым с ходом разговора Ллойда Остина и Шойгу. Министр обороны РФ говорил главе Пентагона, что украинцы якобы планируют использовать "грязную бомбу".
Россия обвиняет Украину в подготовке к использованию "грязной бомбы"
Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина якобы может устроить провокации с применением "грязной бомбы".
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Шойгу устроил "телефонную карусель", обзванивая министров обороны государств НАТО. По словам Зеленского, применить ядерное оружие в Европе может только Путин.
Сегодня Шойгу запросил телефонный звонок с Министром обороны США Ллойдом Остином. Детали этого разговора не разглашались.
Министр обороны Алексей Резников, комментируя обвинения РФ, пригласил мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ в Украину и потребовал соблюдения 4 пункта Будапештского меморандума.