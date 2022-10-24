Мир рассмотрит любую попытку использовать это обвинение, как предлог для эскалации.

Предполагаемые опасения России по поводу использования Украиной "грязной бомбы" откровенно ложные.

Об этом заявила представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон в комментарии CNN.

"Мы отвергаем сообщения об откровенно ложных утверждениях министра Шойгу о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей собственной территории. Мир рассмотрит любую попытку использовать это обвинение в качестве предлога для эскалации", - сказала Уотсон.

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Кроме того, США очень внимательно следят за любой информацией о том, что у России есть конкретный план взорвать дамбу Каховской ГЭС.

Также CNN поговорила с чиновником, знакомым с ходом разговора Ллойда Остина и Шойгу. Министр обороны РФ говорил главе Пентагона, что украинцы якобы планируют использовать "грязную бомбу".

Россия обвиняет Украину в подготовке к использованию "грязной бомбы"

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина якобы может устроить провокации с применением "грязной бомбы".

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Шойгу устроил "телефонную карусель", обзванивая министров обороны государств НАТО. По словам Зеленского, применить ядерное оружие в Европе может только Путин.

Сегодня Шойгу запросил телефонный звонок с Министром обороны США Ллойдом Остином. Детали этого разговора не разглашались.

Министр обороны Алексей Резников, комментируя обвинения РФ, пригласил мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ в Украину и потребовал соблюдения 4 пункта Будапештского меморандума.

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