От событий в Мариуполе и других городах разрывается сердце. Самое главное для нас-это безопасность и благосостояние всего гражданского населения Украины, которому приходится переживать ужасные ситуации.

Согласно многочисленным сообщениям, гуманитарные коридоры должны были быть открыты сегодня. Заявление Международного Комитета Красного Креста (МККК) по этому поводу:

Насколько мы понимаем, безопасные коридоры из Мариуполя и Волновахи сегодня открыто не будет.

Мы продолжаем вести диалог со сторонами относительно безопасных коридоров для гражданского населения из разных городов, страдающих от конфликта. Сегодняшние события в Мариуполе и других городах являются трагическими. Мы приветствуем любые инициативы сторон, что приостановят насилие для гражданского населения и предоставят ему возможность добровольно переехать в более безопасные области.

Как нейтральный и беспристрастный посредник, мы готовы помочь в организации безопасных коридоров для гражданского населения после достижения между сторонами согласия исключительно на гуманитарных условиях, чтобы МККК мог участвовать в этой работе.

Так называемые гуманитарные коридоры и другие меры, направленные на приостановление насилия для лиц, страдающих от конфликта, должны быть хорошо спланированными и организованными с согласия сторон конфликта.

Независимо от того, будут ли гуманитарные коридоры организованы в следующие дни, стороны должны в соответствии с международным гуманитарным правом защищать гражданскую инфраструктуру и гражданских лиц – как тех, которые решат уехать, так и тех, которые останутся.

Зона МККК для нейтральной гуманитарной работы должна быть защищенной и нетронутой, и стороны конфликта должны способствовать непрерывному гуманитарному доступу и операционной деятельности.