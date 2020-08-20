Специалисты на протяжении трех дней четыре раза в сутки будут делать замеры воздуха в городе.

В оккупированном Армянске произошел выброс на заводе «Крымский титан».

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Глава «российской администрации Армянска» Василий Телиженко сообщил, что специалисты на протяжении трех дней четыре раза в сутки будут делать замеры воздуха в городе после сообщений о выбросе на заводе.

«Уже сегодня соответствующие замеры были сделаны лабораторией «Главного управления МЧС России» по «Республике Крым», которые показали, что в воздухе нет превышений ПДК вредных веществ», – написал Телиженко в Facebook.

Ранее директор филиала ООО «Титановые инвестиции» в Армянске Эдуард Курмачев сообщил, что 18 августа над заводом образовалось «незначительное облако», которое рассеялось в течение 10 минут.

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Выброс на «Крымском титане»: что было ранее

В августе 2018 года в Крыму произошел выброс неизвестного вещества. В Армянске и Яны Капу (Красноперекопск) металлические предметы покрывались ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоял стойкий запах кислоты, на газонах лежали мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок. Кроме того, в середине сентября произошел еще один выброс химикатов.

Оккупационные «власти» Крыма заявили, что причиной загрязнения является испарение содержания кислотонакопителя, который используется заводом «Крымский титан», в результате жары и длительного отсутствия осадков. Тогда в Армянске был введен режим чрезвычайного положения и принято решение остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.

По данным украинской разведки, ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.

На админгранице с Крымом в Херсонской области было зафиксировано наличие токсичных веществ в воздухе. В связи с ухудшением экологической ситуации из нескольких населенных пунктов были эвакуированы дети.

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Автор: Денис Прядко