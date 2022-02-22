Путин не утверждает, что войска "сейчас прямо пойдут", хотя российских военных еще вчера видели очевидцы и журналисты.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отказался предсказывать, как далеко готовы зайти российские войска, вошедшие в Украину.

Об этом шла речь на его пресс-конференции.

Российский президент сказал, что не утверждает, что войска "сейчас прямо пойдут".

Прогнозировать, как далеко российские войска могут продвинуться, он не стал.

"Предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации которая складывается на месте. На земле, что называется", - заявил он.

Далее Путин продолжил размышлением о добре и зле. Он заявил, что дальнейшие шаги РФ будут основываться на идее о том, что "добро должно защищаться".

"Я думаю, что как раз наоборот, [добро] предполагает возможность себя защищать из этого и будем исходить", - сказал он.

Напомним, в Министерстве иностранных дел России заявили, что "пока не собираются" вводить регулярные войска на территорию оккупированного Донбасса.

В то же время журналисты и очевидцы сообщают, что в ночь на 22 февраля россияне перебросили на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей тяжелую технику без опознавательных знаков за несколько часов после выступления российского президента Владимира Путина и признанием им "ЛДНР".

Также 22 февраля Совет Федерации России одобрил использование войск РФ за пределами страны. Ранее депутатов об этом попросил президент РФ Владимир Путин.

Признание Путиным "ЛДНР"

Вечером 21 февраля Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего их главарями - Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

В тот же день Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Российских военных с техникой видели очевидцы и журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическим выходом из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России.

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних.

Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.