Большинство людей не понимает, как можно "в один день" завершить войну, считает Павел Гвозденко.

Возможная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина вряд ли завершит войну в Украине сразу, даже если им удастся о чем-то договориться, считает заместитель командира отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" НГУ Павел Гвозденко с псевдонимом "Министр". Об этом он сказал в интервью изданию Oboz.ua.

Говоря о возможности завершить войну "в один день", как заявлял ранее Трамп, Гвозденко заметил, что "большинство людей не понимает, как можно это за один день сделать".

"Но учитывая мощность и вес Соединенных Штатов Америки в мировой геополитике, то я думаю, что, видимо, есть какие-то механизмы, которые можно привлечь, чтобы не за один день, но довольно таки быстро ее завершить", - отметил военный.

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По его мнению, в частности, эти механизмы могут быть экономического плана, то есть санкции, "которые бы не дали возможности агрессору набирать ресурс для того, чтобы потом отправлять на поле боя".

Другим механизмом, по словам Гвозденко, может быть предоставление Украине достаточного количества оружия и боеприпасов.

"Сейчас я вижу, что враг пытается сделать все возможное для того, чтобы максимально захватить территории, чтобы иметь более выгодные позиции для переговоров, когда они состоятся", - подчеркнул заместитель командира.

И отметил, что все же, если Трамп и Путин о чем-то и договорятся, "то это все равно процесс небыстрый":

"От прекращения огня до нахождения решений, как должна произойти остановка боевых действий в целом и движения подразделений".

Впрочем, подчеркнул Гвозденко, даже если война и остановится, "не нужно прекращать наращивать способности себя защитить".

Возможное завершение войны в Украине: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп собирается завершить войну в Украине до весны. Инсайдерский источник сказал журналистам, что президент США серьезно относится к этому вопросу. Перед этим Трампу предстоит решить ряд сложных задач, но глава Белого дома точно будет работать с президентом Украины Владимиром Зеленским, и в ближайшее время состоится официальная встреча.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что война в Украине может завершиться уже в этом году. "Развязка уже будет. Свет в конце тоннеля появится уже в этом году", - сказал он во время пресс-конференции в день выборов президента в Беларуси.

По мнению же президента Зеленского, российский диктатор Путин не хочет завершения войны в Украине, и апрезидент США Трамп понимает, какие вызовы стоят в этой ситуации, и "дает четкий посыл, что надо заканчивать, потому что будет хуже".

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