Лукашенко о войне в Украине: Свет в конце тоннеля появится уже в этом году

Белорусский диктатор заявил, что стороны вынуждены будут искать компромисс за столом переговоров, "учитывая интересы народов".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что война в Украине может завершиться уже в этом году.

"Развязка уже будет. Свет в конце тоннеля появится уже в этом году", - заявил Лукашенко во время пресс-конференции в день выборов президента в Беларуси.

При этом он уверен, что россияне никогда не вернут Крым Украине, не уйдут с территорий, которые оккупировали сегодня. По его убеждению, компромисс возможен на условиях, которые озвучил ранее российский правитель Владимир Путин.

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"Компромисс может быть такой. Владимир Владимирович недавно сказал: идите за пределы границ областей - Донбасс, Луганская область, потом Херсон, Запорожская область. Туда - до границ. Все - останавливаемся. Но, видимо, не совсем... Тоже отходить (украинская сторона - УНИАН) на границы не будет. Ну, тогда что? Ну, тогда вы не требуйте, чтобы мы вам вернули территории и Азовское море, которые когда-то были украинскими. Вот компромисс, чтобы остановиться на линии соприкосновения. Возможный. Это мое такое мнение. Но Володе Зеленскому и Владимиру Путину виднее. Они там непосредственно погружены в это", - заявил Лукашенко

Он добавил, что компромисс придется найти - "с расчетом на то, что наступит время, народы определятся, где им жить и какую валюту использовать". Это решается за столом переговоров, отметил Лукашенко.

Завершение войны в Украине - другие новости

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский правитель Владимир Путин не хочет завершения войны. По его словам, президент США Дональд Трамп понимает, какие вызовы стоят в этой ситуации.

Издание The Times пишет, что есть четыре сценария завершения войны РФ против Украины. Ключевым фактором здесь станет способность президента США Дональда Трампа сломать убеждение Путина, что Россия может пережить западную поддержку Украины и в конце концов победить.

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