В войне против Украины погибли по меньшей мере трое российских заключенных, завербованных ЧВК Вагнера.

В войне против Украины погибли по меньшей мере трое российских заключенных, завербованных ЧВК Вагнера в ВК-7 в Санкт-Петербурге.

Об этом пишет канал "Важные истории" в Telegram.

Еще двое заключенных ранены и находятся в больнице оккупированного Луганска, причем в их медицинских документах указаны не имена, а псевдонимы — то ли прозвища, то ли позывные.

Вербовщики Вагнера приезжали в Яблоновку 1 июля. Уже в ночь на 6 июля из колонии вывезли первую группу осужденных, около 40 человек.

Погибшие и раненые люди, о которых рассказал источник издания, были в первой вывезенной из колонии группе. Сколько осужденных уже завербованы Вагнером, оценить трудно.

Журналистам удалось установить случаи вербовки людей минимум в 15 колониях. По самым приблизительным оценкам, речь может идти о более чем 200 завербованных осужденных.

По данным источников, Вагнер обещает завербованным "зарплату в 100-200 тысяч рублей, дополнительные выплаты в случае ранения, а также около 5 миллионов рублей родственникам, если заключенный погибнет. Если после полугода на войне человек выживет, ему обещают помилование.

По данным Министерства обороны Великобритании, ПВК Вагнер понесла большие потери на войне, которую Россия развязала против Украины, и снизила требования для тех, кто хочет стать наемником.

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