Силы обороны ударили по объектам противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы оккупантов и уничтожили 3 склада боеприпасов.

Защитники Украины поразили 16 районов сосредоточения живой силы врага и 5 позиций ЗРК. Силы обороны "демилитаризовали" объекты вражеской противовоздушной обороны и 3 склада оккупантов.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 21 удар - подтверждено поражение 16 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и 5 позиций зенитных ракетных комплексов", - сказано в нем.

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В Генштабе отмечают, что ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое воздействие по более чем 14 объектам противника, в том числе по 6 пунктам управления, 3 опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники.

"В зону поражения попали объекты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и 3 склада боеприпасов", - сказано в сообщении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ озвучили новые потери россиян на юге Украины.

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